Deepika Padukone bodyguard : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಹೆಸರು ಜಲಾಲ್. ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಎ-ಲಿಸ್ಟ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜಲಾಲ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದವರೆಗೆ, ಜಲಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಲಾಲ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಾಖಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನುಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಲಾಲ್ಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಿಕಾಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಆಗಿರುವ ಜಲಾಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ವಾರ್ಷಿಕ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
