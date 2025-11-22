English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nov 22, 2025
  ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ

500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Actress deepika padukone: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 100 ದಿನ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ,  ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15-20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್ ಲೀಡ್, 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಟಿ, ಅಂತಹ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.. '500 ಕೋಟಿ, 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನ ಪಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಲ್ಕಿ ಭಾಗ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗಿನಿಂದ, ವಿವಿಧ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ..

ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾದರೆ... ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವುದಂತೂ ನಿಜ!

