ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Deepika Padukone Daughter Face Revealed: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾದರು. ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಂತೆ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ 'ನೋ ಫೋಟೋ ನೀತಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳು ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Deepika Padukone with her newly born baby girl, ‘Dua’ seen today at a private airport! 🥹❤️#DeepikaPadukone #Dua #DuaSinghPadukone pic.twitter.com/kSABA9OBGn
— Bollywood Now (@BollywoodNow) December 9, 2024
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಮಗಳು ದುವಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ದೀಪಿಕಾ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ದೀಪಿಕಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
