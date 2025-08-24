English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Deepika Padukone Daughter Photo : ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ದುವಾ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 24, 2025, 04:06 PM IST
  • ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
  • ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳು ದುವಾ
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Deepika Padukone Daughter Face Revealed: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾದರು. ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಂತೆ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ 'ನೋ ಫೋಟೋ ನೀತಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳು ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಮಗಳು ದುವಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್‌ ದೀಪಿಕಾ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ದೀಪಿಕಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Deepika PadukoneRanveer SinghDeepika Daughter Dua

