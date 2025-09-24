English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌.! ಈಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ

Deepika Padukone: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:30 PM IST
  • 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಜನವರಿ 5, 1986 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು.
  • ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌.! ಈಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ

Deepika Padukone: ಇಂದು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ,  ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ  ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

ಜನವರಿ 5, 1986 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಿಶಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಹಲವಾರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ "ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್" ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ,  ಯುವ  ನಟಿ ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ದೀಪಿಕಾ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತನ್ನ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವ್ನು ಮಗಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟ್‌ ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅವರು ದೂರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಟಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಕೇವಲ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ₹ 500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಂದ ರಣಬೀರ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.! ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರಾ ಆಲಿಯಾ ಗಂಡ

