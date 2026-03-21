ಗಂಡ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ "ಧುರಂಧರ್‌ 2" ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆದ್ರೂ ದೀಪಿಕಾ ಮೌನ..! ಓಹೋ ಇದಾ ಕಾರಣ..

Deepika Padukone Dhurandhar 2 : ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಟ- ನಟಿಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ರಣವೀರ್ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಕ ನಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿರಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡಾಗ ಪತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ..? ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ..! ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ಜನ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ, ಪತಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ತಾಳಿರುವುದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. "ಪತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ದೀಪಿಕಾಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಂತಾದವರು ರಣವೀರ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ.. ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ!
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹226.27 ಕೋಟಿ ಗೂ. ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಮುನ್ನೋಟಗಳ (Paid Previews) ಮೂಲಕವೇ ₹43 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಸದ್ಯ ₹400 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.