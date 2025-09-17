English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.. ಮಾಜಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಲಿಕನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ನಟಿ?

Deepika Padukone Siddharth Mallya Love Story: ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:42 AM IST
  • ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
  • ನಂತರ ಅದೇನಾಯ್ತೋ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.. ಮಾಜಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಲಿಕನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ನಟಿ?

Deepika Padukone: ಈಗ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ನಟರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ಹಿಂದಿ ಸುಂದರಿಯರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.

ತನ್ನ ಅಫೇರ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಫೇರ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ನಿಹಾರ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಉಪೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಈ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಲವ್ ಆಜ್ ಕಲ್, ಹೌಸ್‌ಫುಲ್, ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್, ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್, ರೇಸ್, ದೇಸಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಪಿಕು, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ, ಪದ್ಮಾವತ್, ಝೀರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ 1, ಪಠಾಣ್, ಜವಾನ್, ಫೈಟರ್, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಮ್ ಅಗೇನ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕಿ 2 ಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇನಾಯ್ತೋ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ ತಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ

ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಬಾಕಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದೀಪಿಕಾ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸು ಗುಸು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

