English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಸಹೋದರಿ.. ದಿಢೀರ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ಗೆ ಬಿ ಟೌನ್‌ ಬೆರಗು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಸಹೋದರಿ.. ದಿಢೀರ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ಗೆ ಬಿ ಟೌನ್‌ ಬೆರಗು

anisha padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 30, 2025, 11:12 AM IST
  • ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮಗ ಕರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಿಶಾ ಆಚಾರ್ಯ
  • ಅನಿಷಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರು

Trending Photos

ಕೇತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!
camera icon6
Ketu Favourite Zodiac Signs
ಕೇತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ! ಬಂಗಾರ ಕಳುವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ.
camera icon7
Gold insurance
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ! ಬಂಗಾರ ಕಳುವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
camera icon7
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ಖಚಿತ ಆದಾಯ.
camera icon6
Mushroom farming for women
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ಖಚಿತ ಆದಾಯ.
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಸಹೋದರಿ.. ದಿಢೀರ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ಗೆ ಬಿ ಟೌನ್‌ ಬೆರಗು

Anisha padukone: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಿಷಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಷಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಷಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ವಿವಾಹದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಹನ್ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿಮಲ್ ರಾಯ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಅನುಭವ..ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮಗ ಕರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಿಶಾ ಆಚಾರ್ಯ, ರೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಷಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಅಥವಾ ಅನಿಷಾ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಹನ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯೂ ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಆದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌತ್‌ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕ

ಅನಿಷಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಅರಳಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರೋಹನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನಿಷಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ “ಲಿವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್” ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.

Deepika Padukonedeepika padukone sister anisha padukoneAnisha padukoneanisha padukone love lifeanisha padukone personal life

Trending News