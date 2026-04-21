  ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್!.. ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್!.. ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

Allu Arjun: ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು  ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:55 PM IST
  • ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು?
  • ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ &#039;ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026&#039; ಕಿರೀಟ!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
Allu Arjun: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ತ್ವರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾದ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತುಷಾರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ನೋಟ, ಧ್ವನಿ, ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇವು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಅದು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಿರು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ರಾಕಾ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ (AA23) ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ.

ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಅವರು ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲವರ್‌ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

