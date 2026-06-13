Nandamuri Balakrishna could not act with Sridevi: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಮಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನೇಕ ಹೀರೋಹಿನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಟಿಯರು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎದುರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗುಂಪುಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂಬುದು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.