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ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಎದುರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:21 PM IST
ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?
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