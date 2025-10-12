ತಂಗಿಯಾದವಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಟ, ಸಂಗಾತಿ ಎಂದುಕೊಂಡವಳನ್ನು ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಕಂಡಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Actor love story : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಮನಕಲಕುವಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಂತಹದೇ — ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಹೃದಯ ಮುರಿಯುವ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬದಲಾಗಿದ ಬದುಕಿನ ಸಂಗತಿ.
ಈ ನಟ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾದ ದಂತಕಥೆ ದೇವ್ ಆನಂದ್. ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ, ಶೈಲಿಶೀಲ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನಾದ ದೇವ್ ಆನಂದ್, ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಆಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು.
ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ “Romancing with Life” ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಂತೆ, "ನಾನು ಜೀನತ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ." ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. “ಇಷ್ಕ್ ಇಷ್ಕ್ ಇಷ್ಕ್” ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರಾತ್ರಿ, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ — “ಜೀನತ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಜೀನತ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿದುಹೋಗಿತ್ತು…”
ಆ ದಿನದ ನಂತರ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು. ಅದೇ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ತುಂಬಿದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ನಂತರ, ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು — “ದೇವ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ.” ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಶಾಂತವಾಗಿದರೂ, ಅವರ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೇಮ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವನಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.