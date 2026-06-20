Devi Mahatme Cinema: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು (Rangayana Raghu) ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಟಿಸುವವರಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ", ಇದೀಗ ಟೀಸರ್ (Devi Mahatme Teaser) ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟೀಸರ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡುವುದು ಇದೀಗ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕವೇ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
"ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್!
ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಗೋದು ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ. ಕರಾವಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಯಲಾಟ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಹುಲಿ ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಟೀಸರ್, ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
1 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಟೀಸರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ, ಪಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳಿಕರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ, ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪಲ್ಲವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶೈಲಶ್ರೀ ಮೂಲ್ಕಿ, ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ್, ಆಸಿಫ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾ ಬಳಗವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳೀಕರ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಗೂ ಗುರು ಆರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಯುವಿಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ" ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ತರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಸಿನಿಮಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾ ಗಾಂಧಿರಾಜನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಾಂಧಿರಾಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಎಸ್ಕೆ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಲನ ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.