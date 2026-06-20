Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Devi Mahatme Cinema: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ! ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು

Devi Mahatme Cinema: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'! ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು

Devi Mahatme Movie Teaser: ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಟೈಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ", ಇದೀಗ ಟೀಸರ್‌ (Devi Mahatme Teaser) ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:58 PM IST
Devi Mahatme Cinema: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'! ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘NRI ಸಚಿವಾಲಯ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಗ್ರಹ
NRI Ministry Karnataka7 min ago
2
Shivamogga youth7 min ago
3
RANGAYANA RAGHU18 min ago
4
Dry Cough21 min ago
5
Kia India price hike 202628 min ago