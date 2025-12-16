English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ

Devil film: ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ‌ 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:54 PM IST
ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ

Devil film :ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ‌. 

ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.‌.ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಹ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಧ್ವನಿ...ಮಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜರ್ಬದಸ್ತ್ ಕುಣಿತ
 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.       ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ  ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದರು..ಕಳೆದವಾರ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ಡಿವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಲಿಸನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.. ಅನ್ನದಾನ , ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಿಂದಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಡಿವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಡಿವಿಲ್‌ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್..ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್

