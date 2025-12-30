English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಾರ್ಕ್‌, 45 ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದತ್ತ ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ದಾಪುಗಾಲು; ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

Devil Kannada Movie: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:09 PM IST
  • ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ
  • ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ‘ಡೆವಿಲ್‌

ಮಾರ್ಕ್‌, 45 ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದತ್ತ ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ದಾಪುಗಾಲು; ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

Devil Kannada Movie: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ‘ಡೆವಿಲ್‌’, ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬಂದರೂ, ಮೌತ್‌ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಲೀಸ್‌ ಅಗದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್! ಗಡಿವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ, ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವಾಗ, ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಬಲವಾದ ಪ್ಲಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದ ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ತಂದಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಬಾಸ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

