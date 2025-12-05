Rachana Rai speaks gilli nata: "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಚನಾ ರೈ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ʻದಿ ಡೆವಿಲ್ʼ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ʼ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಸದ್ಯನ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ʻದಿ ಡೆವಿಲ್ʼ ಕ್ವೀನ್ ರಚನಾ ರೈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏನು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ʻದಿ ಡೆವಿಲ್ʼ ಕ್ವೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಚನಾ ರೈ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಯ್ತು..ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋವಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ನಗಾಡುತ್ತಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೀನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋವಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಲವ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಂದು ಗೌಡ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಟ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾಟಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಈ ಶೋನ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಂದು ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
