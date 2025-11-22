English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದರ್ಶನ್‌ "ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್: ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ದರ್ಶನ್‌, ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:06 PM IST
  • ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ
  • ʼಡಿʼ ಬಾಸ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಬ್ಜ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಅಭಿನಯನದ ಡೆವಿಲ್‌

ದರ್ಶನ್‌ "ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್: ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!!

Devil Movie Release Date: ನಟ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಡೆವಿಲ್‌"ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆವಿಲ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀಲಿಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಡಿ.11ರಂದೇ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ.

ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12ರಂದು ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌ ಪ್ರಕರಣ : ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಧನ್ವೀರ್​​ ವಿಚಾರಣೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ದರ್ಶನ್‌, ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ದರ್ಶನ್‌ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡೆವಿಲ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು.. 

ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಗ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್‌ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11ರಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್‌ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿ.12ರ ಬದಲಿಗೆ 11ರಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ʼಡೆವಿಲ್‌ʼ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

devilDarshanDevil the hero movie release datewhen is devil movie release datedevil the hero movie release date 2025

