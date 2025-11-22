Devil Movie Release Date: ನಟ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಡೆವಿಲ್"ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀಲಿಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಡಿ.11ರಂದೇ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ದರ್ಶನ್, ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು..
ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿ.12ರ ಬದಲಿಗೆ 11ರಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ʼಡೆವಿಲ್ʼ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
