  • ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹವಾ..!

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹವಾ..!

ಡಿ ಬಾಸ್ ಹಾಡುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಡಿನಾಡು ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ಕಲರವ ಮೊಳಗಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ‘ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್’ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಚರಿಸಿದರು.ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರದ ದರ್ಶನ್ ಕಟೌಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ‘ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಡಿ ಬಾಸ್ ಹಾಡುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಡಿನಾಡು ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ಕಲರವ ಮೊಳಗಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

‘ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ದೊರೆತ ಈ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

