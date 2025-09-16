English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.." : ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ!? ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ

Dhanashree Verma : ಚಾಹಲ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:56 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆ
  • ಚಾಹಲ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ
  • ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

"ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.." : ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ!? ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ

Dhanashree On Second Marriage : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಈಗ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನ ಶೋ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ರಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಶ್ರೀ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ತಾರೆ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಯನದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಎಂದು ಧನಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಧನಶ್ರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

