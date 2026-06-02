Dhanush political entry: ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಭೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ಅವರು, ಗೋಪಾಲಪುರಂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರದೇಶ. ಅದು ಕಲೈನಾರ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಒಮ್ಮೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ. ಬೆಳಕು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ. ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಎಂದು ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು (ಧನುಷ್, ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್) ಬರಬಹುದು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ದನುಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬರುವುದಕ್ಕೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳ್ಳುವದೋ ಇಲಮೈ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಹಿರಿಮಗ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹಠದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ಮೆಡಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್ ಕಾದಲ್ ಕೊಂಡೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಧನುಷ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧನುಷ್ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸರ್, ರಾಯನ್, ಕುಬೇರ, ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ, ಕಾರಾ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ D55 ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.