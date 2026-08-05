/ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ : ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧನುಷ್ ಗೌಡ

Dhanush Gowda on his Wife : 'ಗೀತಾ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಧನುಷ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಧನುಷ್ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಧನುಷ್, "ಸಂಸಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪತ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ದೃಷ್ಟಿ (ನಜರ್) ಹಾಕಬೇಡಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜನ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.