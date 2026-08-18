/Darshan-Dhanveer: ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಧನ್ವೀರ್‌! ಹೊರಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು!

Dhanveer-Darshan: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Murder Case) ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಪತ್ನಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಜೈಲು ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಧನ್ವೀರ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಶನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಧನ್ವೀರ್ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೀನಾ, ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ (Dhanveer) ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಧನ್ವೀರ್ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (Vijayalakshmi), ತಾಯಿ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಧನ್ವೀರ್ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ದರ್ಶನ್ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಧನ್ವೀರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಧನ್ವೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಮನಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. "ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದರ್ಶನ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ?" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ 20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು!
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎ14 ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎ-14 ಪ್ರದೋಷ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದೆ.
ಹೌದು, ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರದೋಶ್ ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಂದ ಪ್ರದೋಷ್ ವಿಸಿ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಓದಿದ್ರಾ? ಓದಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಂದು ಪ್ರದೋಶ್ ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೌದು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರದೋಷ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ಪ್ರದೂಷ್ ಎ10 ವಿನಯ್ ಇಂದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೊದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 20 ನೇ ತಾರೀಖು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ನೇ ತಾರೀಖು ಪ್ರದೂಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದು 20 ನೇ ತಾರೀಖು ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.