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Darshan-Dhanveer: ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಧನ್ವೀರ್‌! ಹೊರಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು!

Actor Darshan: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಧನ್ವೀರ್‌ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದರ್ಶನ್‌ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಧನ್ವೀರ್‌ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:41 PM IST
Darshan-Dhanveer: ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಧನ್ವೀರ್‌! ಹೊರಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು!

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Prajwal B

Prajwal B

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