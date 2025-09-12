ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಟರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತ ನಾಯಕನನ್ನೇ! ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ..

Hema Malini Religion conversion: ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್.. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್' ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ. ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು, ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿದ ನಾಟಕ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರ.. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳಿವೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದರು. ಹೇಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಜೀತೇಂದ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗ ಜಿತೇಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮಿ ಶೋಭಾ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಎದೆಗುಂದಿದ ಅವಳು ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋದಳು. ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗೌರವ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ.. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ೧೯೭೯ ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಿಲಾವರ್ ಖಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ಬಿ.ಆರ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಕಾಹ್ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೧, ೧೯೭೯ ರಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು.
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಜೇತಾ ಮತ್ತು ವಿಜೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಈಶಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. "ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಂಡನಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಮಹಾನ್ ತಂದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.