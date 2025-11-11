ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ನಟಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ..

hema malini dharmendra: ಇಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ 1980 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರವೂ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.