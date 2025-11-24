ಇದೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ! ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಹ ಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
1. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕಾರು: ಫಿಯೆಟ್ 1100
ಈ ಕಾರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಈ ಕಾರಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಬಾಲಿವುಡ್ ʻಹಿ-ಮ್ಯಾನ್ʼ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ..
2. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ SUV:
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರೇಶನ್ ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೋಕ್: ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.
3. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು:
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯವೀಗ ಅಂತ್ಯ! ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ..
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ SL500: ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರು, ಇದು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವು ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ (ಫಿಯೆಟ್ 1100) ದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವವರೆಗಿನ (ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್) ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.