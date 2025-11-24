English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Dharmendra; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

Dharmendra; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 1954 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೌರ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರ ನಂತರವೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡ್ರೀಮ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 24, 2025, 04:33 PM IST
  • ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ದರು
  • ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲೂಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸ್ರಾಲಿ ಎನ್ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು
  • ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವೇ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆಗೋಗಿತ್ತು

File Photo

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (89) ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೌರ್ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದ ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಶೋಕಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೆವಾಲ್‌ ಕ್ರಿಶಾನ್‌ ಡಿಯೊಲ್‌ ಎಂದು. ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲೂಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸ್ರಾಲಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1935 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಕೆವಾಲ್‌ ಕ್ರಿಶಾನ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸಂತ್ವತ್‌ ಕೌರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಟ್‌ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರ ಪೂರ್ವಜರ ಲೂಧಿಯಾನ್ ಪಖ್ವಾಲ್‌ ಥೇಸ್ಲಿ ಬಳಿಯ ಡಂಗೊನಾ ಗ್ರಾಮದವರು.

ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಹ್ನೆವಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ಕೆವಾಲ್‌ ಕ್ರೀಶಾನ್‌ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಣಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಲೂಧಿಯಾದ ಲಾಲ್ಟನ್‌ ಕಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, 1952ರಲ್ಲಿ ಫಗ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯೂಲೇಷನ್‌ ಪಾಸ್‌ ಆದರು. ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಚಂಡಿಗಢದ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ! ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 1954 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೌರ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೊಲ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೊಲ್‌ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದು ಬಾಲಿವಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಜೇತಾ ಮತ್ತು ಅಜೀತಾ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮನ

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು, ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ 1960ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತು. ಅರ್ಜುನ್‌ ಹಿಂಗೊರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಮೂವಿ ದಿಲ್‌ ಭೀ ತೆರಾ ಹುಮ್‌ ಭೀ ತೆರೆ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ 1961ರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್‌ ಸೈಗಾಲ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶೊಲಾ ಹೌರ್‌ ಶಬ್ನಾಮ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ತದನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಪಾಧ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಮಾಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 1963ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಿ (Bandini) ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kabaddi WC; ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌?

 

dharmendra passes awaydharmendra early lifedebate movieShola Aur ShabnamMohan Kumar Anpadh

