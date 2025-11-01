Dharmendra never Scared from underworld: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಟ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಟಾಕೀಸ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ʼಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಲೋಕವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಯಾವುದೇ ನಟನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರೇ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿರೊಬ್ಬರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.. ಇಂದಿನ ನಟರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..ʼ ಎಂದು ಅವರ ದೈರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು..