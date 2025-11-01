English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಡೀ ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಡಾನ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌..

Actor Dharmendra: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಘಟನೆನೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:30 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು
  • ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು

ಇಡೀ ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಡಾನ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌..

Dharmendra never Scared from underworld: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಟ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಟಾಕೀಸ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ʼಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಲೋಕವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಯಾವುದೇ ನಟನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರೇ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ಇದಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪುರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿರೊಬ್ಬರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.. ಇಂದಿನ ನಟರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..ʼ ಎಂದು ಅವರ ದೈರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. 

 

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

