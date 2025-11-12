ಸುಂದರಿಯಂತ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೂ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಗಂಡನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..?

Dharmendra's secret love story: ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್" ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಹೇಮಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮಗಿಂತ 27 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟಿ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರು "ಕರಿಷ್ಮಾ ಕುದ್ರತ್ ಕಾ", "ಜಲ್ಜಲಾ" ಮತ್ತು "ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕೆ ದುಷ್ಮನ್" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಅನಿತಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ನಡುವಿನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾದವಿವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಗಾಸಿಪುಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೇಮಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ನಂತರ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಹಿಂಗೋರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 1986ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದರು. ಅವರು “ಏಕ್ ಥಾ ರಾಜಾ ಏಕ್ ಥಿ ರಾಣಿ” ಮತ್ತು “ಛೋಟಿ ಸರ್ದಾರ್ನಿ” ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.