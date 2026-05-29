KD Kannada Cinema: ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಿದ್ದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
KD Cinema Update: ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ (Jogi Prem), ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ (Dhruv Sarja) ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ "ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್" (KD: The Devil) ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ, ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಒಟಿಟಿಗೆ (OTT) ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸಿನಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ "ಕೆಡಿ"!
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳೇ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವಾ ಸರ್ಜಾ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ?
ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ZEE5ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5 ಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಜೀ 5 ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಳಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆರೋಸಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಗ್ಧ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ಲೈನ್ ಕಥೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಳಿಯ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿಯೇ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಸುದೀಪ್, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಡಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.