KD box office collection: ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
KD box office collection: ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ 'ಕೆಡಿ - ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ‘ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡವು. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 845 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ 1 ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟಾರೆ 46.0% ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ (2D) ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ 23.80% ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 18.50% ರಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 24.00% ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 17.33% ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 28.25% ಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಿಗಿತ ಕಂಡವು.
ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕೇತ್ ಆಚಾರ್ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ KD - ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮಿಶ್ರ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಾಳಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 845 ಶೋಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ದಿನ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.