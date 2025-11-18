English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹಾವೇರಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್'ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ-ರಜಿತಾ ರಾಮ್‌!

ಹಾವೇರಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ-ರಜಿತಾ ರಾಮ್‌!

Criminal Kannada movie : ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹೋರಿ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.

Written by - YASHODHA POOJARI | Last Updated : Nov 18, 2025, 09:14 PM IST
    • ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’
    • ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ
    • ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ

Dhruva Sarja Rachita Ram : ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ನ ಮನೀಶ್ ಶಾ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ (ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ) ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ! ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌

ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ನಟಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ 
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

Dhruva sarjaRachita RamCriminal Kannada movieChandan shettyDhruva Sarja new movie

