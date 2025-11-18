ಹಾವೇರಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ-ರಜಿತಾ ರಾಮ್‌!

Dhruva Sarja Rachita Ram : ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ನ ಮನೀಶ್ ಶಾ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ (ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ) ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ನಟಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್’
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.