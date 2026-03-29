  • ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

Ranveer singh: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 29, 2026, 04:15 PM IST
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
Mera Dil Ye Pukare Aaja
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
EPFO
EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು UPI, ATM ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏ. 1ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮ
Gold rate
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ!.. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

Ranveer singh: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಧುರಂಧರ್ 2 (ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ರಣವೀರ್‌ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ನೆಟಿಜನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ "GMC ಹಮ್ಮರ್ EV" ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಕಾರಿನಿಂದ ರಣವೀರ್ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಣೆದ ನಕಲಿ ಕಥೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವರ್ಷದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅಥವಾ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ರಣವೀರ್‌ಗೆ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದರು.. ರಣವೀರ್ ಸ್ವತಃ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂವಹನವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಅವರು ಅದೇ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 715 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 1100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿವೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

