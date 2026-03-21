ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Dhurandhar 2 actors networth: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ತಾರೆಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ದುರಂಧರ್ 2 ರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾರೆಯರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ
ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು 120 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ರೂ. 24 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಸಾಧಿಸಿದ ರೂ. 1300 ಕೋಟಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಹುತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಣವೀರ್, ದುರಂಧರ್ 2 ಗಾಗಿ 30 ಕೋಟಿಯಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು (3-5 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕವೂ (ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 295 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೃಹತ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ ಅವರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆಯಾಗುವ ಅವರ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ 1ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದರು. ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳವನ್ನು ತಂದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದು, 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಸಂಜಯ್ ದತ್ (295 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ (3 ನೇ ಸ್ಥಾನ) 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವನ್ 115 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
