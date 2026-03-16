Dhurandhar 2 movie: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಗಳಿಸಲಿರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಂದಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ 1.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ, 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ _2 ಇದೆ. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ರಿಯಲ್-ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 163,428 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ 2D ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 151,953 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರದೇಶವಾರು, ದೆಹಲಿ ಮುಂಗಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1.61 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 2.34 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
