English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
  • Dhurandhar 2 OTT Release: ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್ 2.. ಈ ದಿನದಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌!?

Dhurandhar 2 OTT Release: ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್ 2.. ಈ ದಿನದಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌!?

Dhurandhar 2 OTT Release: ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ OTT ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ...

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:32 PM IST
  • ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ
  • OTT ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್ 2?

Dhurandhar 2 OTT Release: ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್ 2.. ಈ ದಿನದಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌!?

Dhurandhar 2 OTT Release: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್  ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಧುರಂಧರ್ 2. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಳೆಮ ಸುರಿಸಿತು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ₹1,100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗ ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗ ತನ್ನ OTT ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಧುರಂಧರ್ 2?

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು 33 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಅದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ OTT ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಕಂತು OTT ದೈತ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ಮೇ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ : 

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 33 ನೇ ದಿನದಂದು 3,672 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ₹1.62 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 33 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ₹1,337.46 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ₹1,117.29 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ 33 ನೇ ದಿನದಂದು ₹0.40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ₹421.50 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಈಗ ₹758.96 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ : 

ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು 26/11 ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಭೀತ ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 

About the Author

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending News