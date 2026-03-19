ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ..! ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ದೃಶ್ಯ.. ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Dhurandhar 2 Review : 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಧುರಂಧರ್ 2 ರ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು 2014 ರ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅವರ ಭಾಷಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಮೋದಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಜೈ ಮೋದಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಮೋದಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 5 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು..!
A powerful cameo of Narendra Modi shows demonetization in action 💥
The Dhurandhar 2 film hints how notebandi helped cut off terror funding by stopping illegal cash flow.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2016 ರಂದು ದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 'ನೋಟು ರದ್ದತಿ' ಭಾಷಣವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದದರು. ಆದರೆ, ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.