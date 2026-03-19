ರೀಲ್ 'ಧುರಂಧರ್'ಗಿಂತ ಈ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋನೇ ಡೇಂಜರಸ್..! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮೇಜರ್' ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಭಾರತದ ಹುಲಿ

Dhurandhar real hero : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್-2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅಬ್ಬರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಂಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದ ಭಾರತದ ಅಸಲಿ ಶೇರ್, 'ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್' ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮವಿಲ್ಲ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 19, 2026, 07:41 PM IST
RAW Spy Ravindra Kaushik life story : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕಥಾನಾಯಕನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ.

ಹೌದು.. 1952ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. ಇವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಕಂಡು 'ರಾ' (RAW) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ.. 1973ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ರಾ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಭಾರತದ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿ, 'ನಬಿ ಅಹ್ಮದ್ ಶಕೀರ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನ್ಮತಾದರು...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮೇಜರ್' ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಭಾರತದ ಹುಲಿ : ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಕೋಟೆ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕರಾಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಮುಗಿಸಿ, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಗೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು

ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ 'ಮೇಜರ್' ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಇವರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದೇ 'ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್'.

16 ವರ್ಷಗಳ ನರಕಯಾತನೆ : ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ಸಾವಿಗೆ ಸಮಾನ. 1983ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೋದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ, ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿಬಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಹೇಳಲು ಶಬ್ದಗಳೆ ಇಲ್ಲ.

16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಸಿನೆಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 100 ಹೀರೋಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಂತಹ ವೀರರೇ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರು.. ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ravindra KaushikBlack TigerRAW SpyPakistani Army MajorNabi Ahmed Shakir

