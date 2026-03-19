Dhurandhar 2 Review : ಈ 5 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು..!

Ranveer Singh Dhurandhar 2 : ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ 2 ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ 5 ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
URI ಖ್ಯಾತೀಯ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಹಮ್ಜಾ : 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಕಥೆಯು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಪಾತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯ ಭೂತಕಾಲ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಸ್ಕಿರತ್ ಹಮ್ಜಾ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ.. ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತು 'ಉರಿ' ಘಟನೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ..
ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ : ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಾತ್ರ. ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನಿಂದ ಕರಾಚಿಯ ಲಿಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವನ ಕುತಂತ್ರದ ನಡೆಗಳು, ಹಮ್ಜಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸರ ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ : ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು URI ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನವರೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ : 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರಗಳು : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ರಣವೀರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಭಯಾನಕ ಲುಕ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡೇ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ..