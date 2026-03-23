  • ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟನ 28 ವರ್ಷದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್!.. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟನ 28 ವರ್ಷದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್!.. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dhurandhar 2actor letter goes viral: ಯಶಸ್ಸು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಕಣ್ಣೀರು, ಹಸಿವಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 23, 2026, 03:15 PM IST
ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟನ 28 ವರ್ಷದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್!.. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dhurandhar 2actor letter goes viral: ಯಶಸ್ಸು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಕಣ್ಣೀರು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೌರವ್ ಗೆರಾ ಬರೆದ ಹಳೆಯ ಪತ್ರ.

ನಟ ಗೌರವ್ ಗೆರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 1998) ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪತ್ರವು 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ನಟನಾಗಲು ಬಂದ ಹುಡುಗನ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗೌರವ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಬದಲು, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮಂಚ' ಸಂಗೀತ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳು, 'ಅಮ್ಮಾ, ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ' ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೌರವ್ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,' ಎಂದು ಗೌರವ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ, 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೌರವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹನಟರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನವೀನ್ ಕೌಶಿಕ್, 'ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಉಪ್ಪಲ್, ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರಣ್ ವಿ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಹರ್ಷದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

