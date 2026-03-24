ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ಧುರಂದರ್‌ 3 ಬಿಡುಗಡೆ!.. ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌

Dhurandhar 3 releasing on june 14: ಧುರಂಧರ್ -2 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಗಿ ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಲು ‘ಧುರಂದರ್ 3’ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಚಲನದ ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ - ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್3' ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆ? ಜೂನ್ 14, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ಫೈನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಎಂಡ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಶ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂದರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಫೈನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ - 14 ಜೂನ್ 2026’ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಧುರಂಧರ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿಲಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
