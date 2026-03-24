English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ವೇಳೆ ಧುರಂದರ್‌ 3 ಬಿಡುಗಡೆ!.. ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌

Dhurandhar 3 releasing on june 14: ಜೂನ್‌ 14ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ..ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲೂ ‘ಧುರಂದರ್‌ 3’ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 24, 2026, 09:25 AM IST
  • ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಧುರಂದರ್ 3 ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಜವೇ
  • ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಡಲು ಬರುತಿದ್ಯಾ ಧುರಂದರ್ 3
  • ಧುರಂದರ್ ಒನ್‌ ಟು ಆಯ್ತು..ಈ ಧುರಂದರ್ ತ್ರಿಗೆ ಸಜ್ಜು

Trending Photos

ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
camera icon6
Dhurandhar 2 cast
ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
camera icon6
IPL 2026
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Bigg Boss Sri Satya
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
camera icon5
Dinesh Karthik baby girl
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
Dhurandhar 3 releasing on june 14: ಧುರಂಧರ್‌ -2 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಗಿ ಧುರಂದರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಜೂನ್‌ 4 ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಲು ‘ಧುರಂದರ್‌ 3’ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಧುರಂಧರ್ 2, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಚಲನದ ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ - ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟನ 28 ವರ್ಷದ ಪತ್ರ ವೈರಲ್!.. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಧುರಂಧರ್3' ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆ? ಜೂನ್ 14, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ಫೈನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಎಂಡ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ  ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಶ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂದರ್‌ 2 ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ  ದಿ ಫೈನಲ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್ - 14 ಜೂನ್‌ 2026’ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಧುರಂಧರ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿಲಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಫೇಕ್‌ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

dhurandhar 3 viral postToxic Release DateDhurandhar 2 moviedhurandhar 3 release datedhurandhar 3 social media

Trending News