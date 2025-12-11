'ಧುರಂಧರ್' ವಿಲನ್‌ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ 50 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌..! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ

Akshay Khanna marriage : ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ದಕೈತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1975 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಹೌದು.. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, "ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಿರೂಪಕರೂ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಔರಂಗಜೇಬನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ರೆಹಮಾನ್ ದಕೈತ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..