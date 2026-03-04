Dhurandhar actor:ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗ OTT ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮೋಜೋ ಸ್ಟೋರಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸರಳ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಬಾಯ್ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಟಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ,
ಇವರು ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17 ಖ್ಯಾತಿಯ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ತಾರೆ ಆಯೇಷಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
