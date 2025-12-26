ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ..ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Dhurandhar movie actress sara arjun father : : ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ.. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು, ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತಾರ 2 ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್, ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಪಾಯಿ 1000 ಕೋಟಿಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ..
ಉರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಧುರಂಧರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗೂಢಚಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ, ನನ್ನಾ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಜಿ ಬಾಲನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಗಿದೆ..ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಹೌದು, ವಿಕ್ರಮ್ ನಟಿಸಿದ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.ಅದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಾ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ದುರಂಧರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಸಾರಾ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಮುದ್ದುಗುಮ್ಮ ಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಕೋಚ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಗಮ್ ಗಮ್ ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ರಜಾಕರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಕಠಿಣ ನಿಜಾಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಖಾಸಿಂ ರಜ್ವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಝಾನ್ಸಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಮಿಂಚಿದರು.
