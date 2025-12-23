English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾಂತರ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ದುರಂತರ್... ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!

"ಕಾಂತರ" ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ "ದುರಂತರ್"... ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!

Top 10 Highest Grossing Indian Movies : 2025 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:07 PM IST
    • 2025 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
    • ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
    • ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

"ಕಾಂತರ" ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ "ದುರಂತರ್"... ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!

Top 10 highest grossing movies in 2025 : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ 2025 ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ..? ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಟಾಪ್ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂತರ್' ಚಿತ್ರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಧುರಂತರ್' ಚಿತ್ರ 'ಕಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಅನ್ನು ಕೇವಲ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 872.25 ಕೋಟಿ. ಚಿತ್ರವು 1000 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಕಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 852.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಚಾವಾ' ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 807.91 ಕೋಟಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ಅದು 'ಸಯ್ಯಾರ', ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 569.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 518 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ವಾರ್ 2'. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 364.35 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿತ್ರ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 326.82 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರ 'ಲೋಕಾ' ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 303.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ. ಅದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಓಜಿ'. ಈ ಚಿತ್ರ 295.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಿದೆ.. ಅದುವೇ 'ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5'. ಈ ಚಿತ್ರ 288.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

