Dhurandhar: The Revange: ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 65 ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Dhurandhar Collection: 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್-2 (Dhurandhar 2) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" (Dhurandhar: The Revange) ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 65 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಇನ್ನೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 65 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
"ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಧುರಂಧರ್ 2, ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇರುವರೆಗೆ 5,24,278 ಶೋಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1798.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ 1,372 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 426 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿದೆ.
ಓಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ?
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ, ಸದಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಓಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಇನ್ನು ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 225 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ "ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೇಂಜ್"
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ತುದಿಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.