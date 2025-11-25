English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..! ಸುಂದರಿಗೆ ಶಾಪವಾಯ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂದ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..! ಸುಂದರಿಗೆ ಶಾಪವಾಯ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂದ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Tollywood heroine: ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತನಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.    

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:01 PM IST
  • ಈ ಸುಂದರಿಯ ತಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬಂಗಾಳಿ
  • ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು

Trending Photos

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Vipreet RajaYoga
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon7
Monica Bedi
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..! ಸುಂದರಿಗೆ ಶಾಪವಾಯ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂದ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Tollywood heroine: ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತನಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜೀವನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ನಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಲಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ತಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.  ಈ ದುರದೃಷ್ಟ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ತಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬಂಗಾಳಿ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರೀಮಾ ಸೇನ್ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಮಿನ್ನೆಲೆಯ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೆಹಾನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಎಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಧವನ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರೀಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ

ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ದಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, 'ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು 'ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ' ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಯಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

 

do you knowtollywoodTollywood newsTollywood heroineDIA MIRZA

Trending News