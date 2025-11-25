ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..! ಸುಂದರಿಗೆ ಶಾಪವಾಯ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂದ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Tollywood heroine: ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತನಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜೀವನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ನಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಲಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ತಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ದುರದೃಷ್ಟ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ತಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬಂಗಾಳಿ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರೀಮಾ ಸೇನ್ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಮಿನ್ನೆಲೆಯ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೆಹಾನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಎಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಧವನ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರೀಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ದಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, 'ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು 'ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ' ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಯಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.