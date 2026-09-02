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ನಟಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:25 PM IST
ನಟಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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