/ನಟಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?

Pawan Kalyan gift a diamond necklace worth 24 lakhs: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿವೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೊದಲ ದಿನ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಡಿದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತೆಲುಗು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಲಗೈ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯ ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾತ್ತೂ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. 2008ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬ್ಲಾಗ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಜಲ್ಸಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಲ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮೀಯರಾದರೆ ಸಾಕು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ.