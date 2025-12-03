ಎರಡನೇ ಪತಿಯಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋದ್ರಾ ಸಮಂತಾ..! ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ಪತಿ

Raj and Shyamali: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಂತಾ ಅವರಂತೆಯೇ, ರಾಜ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಡೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಯೊಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಶ್ಯಾಮಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ಯಾಮಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ಯಾಮಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಭಾವನಾ ತಪಾಡಿಯಾ ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 'ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುವರೆಗೂ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು"..ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ
ಭಾವನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ಅಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ ಸಮಂತಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು, ಹಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ಯಾಮಲಿ 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ' ಮತ್ತು ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ಓಂಕಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹ್ಯಾಪಿ-ಎಂಡಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥ'.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್