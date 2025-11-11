Amitabh Bachchan: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೇ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವ ನಟರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ..
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎದುರು ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಏಳು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಸಂಯಮದ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಪರದೆಯ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ನಟಿ ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇಶದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದರು.
80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಲಿ, ನಾಗಿನ್, ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲಾ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಯಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.. ಇವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು.. ಬಲವಾದ, ಅಭಿನಯ ಆಧಾರಿತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ..
೧೯೯೨ ರಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಖುದಾ ಗವಾಹ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.. ಆಗ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರು ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಟಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ, ಖುದಾ ಗವಾಹ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರು.. ೧೭ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಖುದಾ ಗವಾಹ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ (೧೯೮೪), ಆಖ್ರೀ ರಾಸ್ತಾ (೧೯೮೬), ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್ (೨೦೧೨) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..