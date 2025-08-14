sridevi pregnant before marriage: ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೀವನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರದು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆಗಳು, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗದ್ದಲಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿ ಅವರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು.. ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನ ಕಾರ್ಗೆ ಅಪಘಾತ
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಕಪೂರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಬೋನಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.
''ನನಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಥಾಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಭರವಸೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಆ ಥಾಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರ ಮದುವೆ ಜೂನ್ 2, 1996 ರಂದು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮದುವೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜನವರಿ 1997 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. “ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೂನ್ 2, 1996 ರಂದು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಜಾನ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಲಗಲೇಬೇಕು".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.