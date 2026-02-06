ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ? ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಅಲ್ಲ!

Dr Rajkumar
: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 1954ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗುವ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ! 'ರಾಜಕುಮಾರ್' ಆಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಜ.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ಮುತ್ತುರಾಜ್' ಆಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಇತಿಹಾಸದ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶ (1942)
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. 1942ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು. ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಯ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಋಷಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ (1952)
ಇದಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 1952ರಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ (ಆಗಿನ ಮುತ್ತುರಾಜ್) ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸಪ್ತ ಋಷಿ'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 'ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ'ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಾಶಂಕರ್! ಆಗಿನ್ನೂ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಯೇ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮುತ್ತುರಾಜ್ 'ರಾಜಕುಮಾರ್' ಆದ ಕ್ಷಣ (1954)
ಅದು 1954ರ ಸಮಯ... ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸಿಂಹ ಅವರು 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮುಖವೊಂದನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಡ ಅವರು, "ನನ್ನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿದ" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 'ರಾಜಕುಮಾರ್' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ'ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಸರಿ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ!
