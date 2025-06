ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ?! ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು 40 ಅಪಘಾತ!

Anushka Shetty: ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು, ಲಕ್ಷ್ಯಕ್, ಡಾನ್, ಶೌರ್ಯಂ, ಚಿಂತಕಲಯ ರವಿ, ಕಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಲಾ, ಸಿಂಗಂ, ರಾಗಡ, ಮಿರ್ಚಿ, ಡಮರುಕಂ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಬಾಹುಬಲಿ 2, ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಂಧತಿ, ರುದ್ರಮ ದೇವಿ, ಭಾಗಮತಿ, ಸೈಜ್ ಝೀರೋ, ನಿಶಬ್ದಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಶೆಟ್ಟಿಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ ಜಾಗರ್ಲಮುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಘಾಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ವೇದಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಶ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಕ್ರಿಶ್ ಜಾಗರ್ಲಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವೇದಂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ (ಜೂನ್ 04) 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವೇದಂ ಚಿತ್ರದ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಜಗುಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಅಪಘಾತಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಕಾ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಎದುರಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು GHMC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.

15 years of Vedam 🙏🏽

A film that was out of the box for me.

Gratitude to @DirKrish garu for crafting something so honest.

To my amazing co-stars @MsAnushkaShetty, @HeroManoj1 & @BajpayeeManoj sir , and many others . Sharing this journey with you all was truly special .… pic.twitter.com/fQ4VSGCcAd

— Allu Arjun (@alluarjun) June 4, 2025